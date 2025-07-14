Режиссер Герман-младший не поддержал идею Милонова запретить демонстрацию бездетных женщин в фильмах

Кинорежиссер Алексей Герман — младший поделился мнением с «Ридусом» о предложении заместителя председателя Комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Виталия Милонова, касающемся запрета изображений бездетных женщин в кино в целях улучшения демографии в России.

Герман-младший считает, что у Милонова нет оснований для борьбы в данном вопросе. По его словам, в российском кино редко можно встретить положительный образ женщины без детей и семьи.

«Не помню вообще у нас фильмов с позитивными образами бездетных женщин, если честно. Наоборот, в нашей традиции это делает женщину скорее несчастной. Просто не очень понимаю, как мы будем показывать позитивный образ, если, допустим, женщина не может забеременеть», — отметил режиссер.

Также Герман подчеркнул, что интерпретации образов персонажей в кино могут различаться: «Создателям кажется, что такая женщина несчастна, а зрителям — что нет. Как будем дифференцировать?»

Ранее Милонов предложил запретить демонстрацию бездетных женщин в фильмах и сериалах, утверждая, что это способствует увеличению возраста вступления в брак в стране.