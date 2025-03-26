Режиссер Герман-младший назвал хорошей идею ввести в школах курс по кинематографу

Режиссер Алексей Герман-младший обсудил с «Ридусом» предложение Карена Шахназарова ввести в российских школах курс по кинематографу.

По словам эксперта, идея коллеги скорее хороша, но важно правильно организовать уроки.

«Если предусматриваются лекции, нужна правильная методическая программа, чтобы с молодыми людьми разговаривали на их языке», — отметил он.

Герман-младший считает, что список фильмов от Министерства просвещения РФ нужно пересмотреть и сократить как минимум вдвое, оставив самые лучшие и важные картины.

Ранее Шахназаров предложил добавить кинематограф в обязательную школьную программу. На совещании у президента России он заявил, что достаточно поставить в каждую школу хороший экран и показывать классические фильмы, преимущественно советские.