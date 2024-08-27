Режим НМУ ввели с Челябинской области до 28 августа
В Челябинской области введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который продлится до 28 августа. Об этом сообщил URA.RU, ссылаясь на данные регионального Гидрометцентра.
Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске, Магнитогорске, Коркине, Златоусте, Сатке и Аше с 19:00 26 августа до 19:00 28 августа, указали синоптики.
Данное решение было принято в связи с наличием слабого ветра неблагоприятного направления и инверсии в ночное время, добавил RT.
Алсу завершил развод с мужем
Подмосковье экспортировало свыше 46 тысяч тонн напитков за 5 месяцев
Лесной пожар потушили в Старой Купавне
Пламя с горящей травы перекинулось на дома в воронежском селе Журавка
Новый этап строительства поликлиники стартовал в Свердловском
Компания ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте