Режим НМУ ввели с Челябинской области до 28 августа

В Челябинской области введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который продлится до 28 августа. Об этом сообщил URA.RU , ссылаясь на данные регионального Гидрометцентра.

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске, Магнитогорске, Коркине, Златоусте, Сатке и Аше с 19:00 26 августа до 19:00 28 августа, указали синоптики.

Данное решение было принято в связи с наличием слабого ветра неблагоприятного направления и инверсии в ночное время, добавил RT.