Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Омской области из-за загрязнения воздуха

Режим неблагоприятных метеоусловий действует на территории Омской области до 11:00 28 октября. В этот период предприятия переводятся на спокойный режим работы и снижают объем выбросов, пишет «Город 55» со ссылкой на представителей Обь-Иртышского УГМС.

По данным специалистов, в начале рабочей недели в Омске ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Это связано с медленным рассеиванием вредных веществ.

Подобное положение вводят в регионе не в первый раз. Ранее жители обвиняли местные заводы в усиленных выбросах. Несмотря на действующие ограничения режима, многие комбинаты сохраняли высокий темп работы.