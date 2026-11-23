По ее словам, в продукции по ГОСТу должно быть не менее 60% сурими и от 10% белка. Если товар изготовлен по ТУ, белка должно быть не менее 7%, а углеводов — не более 18%. Рыбный фарш обязан стоять на первом месте в списке ингредиентов. Если перед ним указаны крахмал, вода или соевый белок, продукт окажется низкого качества.

Орловцева посоветовала обращать внимание и на цвет: качественная палочка упругая, с белой, но не белоснежной основой. Серый оттенок говорит о муке или дешевой рыбе, желтый — о несвежем сырье, а слишком яркий — об избытке красителей.