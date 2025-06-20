РЭЦ и «Росконгресс» усилят продвижение бренда «Сделано в России»

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев подписали на ПМЭФ-2025 дополнительное соглашение. Оно предусматривает углубление взаимодействия в поддержке отечественных экспортеров на международных рынках. Кроме того, утвержден план совместных мероприятий, включающий маркетинговые кампании по продвижению бренда «Сделано в России».

«Совместные усилия позволят усилить присутствие отечественных производителей на международных рынках», — отметила Никишина.

Она подчеркнула, что сотрудничество откроет новые возможности для российских экспортеров.

Соглашение также подразумевает консультационную поддержку компаний-экспортеров, информационное сопровождение мероприятий и обмен данными о проектах развития международных экономических связей.

«Объединение наших ресурсов позволит более эффективно продвигать российские компании», — заверил Стуглев.

Новый этап сотрудничества двух организаций направлен на повышение узнаваемости российских товаров за рубежом и расширение экспортных возможностей отечественных производителей.