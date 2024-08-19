Ретейлер «Магнит» запустит франшизу

Ретейлер «Магнит» после открытия исключительно собственных магазинов объявил о начале развития по франшизе. Об этом РБК рассказали в самой компании.

Ожидается, что первые партнерские точки «Магнита» начнут функционировать осенью 2024 года. Компания планирует использовать формат обратной франшизы, который подразумевает передачу франчайзи прав на использование бренда и бизнес-модели ретейлера. В отличие от традиционной франшизы, партнеры будут инвестировать только в строительство магазинов, уточнили в «Магните».

Инвестиции на открытие одного магазина составят от 2,5 миллиона рублей. В компании отметили, что не планируют устанавливать строгие требования к размеру помещений — минимальная торговая площадь должна составлять от 50 до 1 тысячи квадратных метров. Чтобы стать франчайзи, необходимо являться владельцем или долгосрочным арендатором торговой недвижимости, что могут сделать как независимые предприниматели, так и региональные ретейлеры.

Франчайзи предстоит действовать в качестве «агентов» по продаже товаров «Магнита» и нести ответственность за операционное управление магазинами. Взамен компания выплатит им комиссию с продаж.

При этом «Магнит» обещает предоставлять франчайзи аналитику, участвовать в оценке эффективности локаций, а также обучать формированию ассортиментной матрицы и обеспечивать интеграцию с собственными IT-системами. Срок окупаемости инвестиций, по оценкам «Магнита», составит в среднем 18 месяцев.

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