Ретейл-эксперт Соколов рекомендовал хранить электроинструменты при плюсовой температуре

Зимой многие электроинструменты остаются в неотапливаемых местах вроде гаражей и балконов, подвергаясь воздействию низких температур и повышенной влажности. Правилами зимнего хранения поделился эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, для увеличения срока службы инструментов важно соблюдать правильный режим хранения. Специалист подчеркнул необходимость тщательной очистки техники от загрязнений и полного ее высыхания перед отправкой на хранение.

Как пояснил Соколов, металлические элементы желательно покрыть тонким слоем специального антикоррозионного состава для предотвращения образования ржавчины. Электрооборудование и аккумуляторы предпочтительно размещать в помещении с положительной температурой, например дома или в сухом подвале.