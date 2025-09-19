Ресторатор Сырников назвал позором дефицит заведений с национальной кухней в России

В России русская кухня пока не пользуется большим спросом: заведений с традиционными блюдами — менее 1%. Ресторатор и председатель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня» Максим Сырников высказал свое мнение о причинах такой ситуации в эфире радио Sputnik .

Эксперт отметил, что национальная кухня — это кулинарная традиция, которая связана с условиями проживания, такими как климат, ландшафт, возможности сельского хозяйства и менталитет. По его словам, русская кухня пока только завоевывает популярность у россиян.

Ресторатор считает позором тот факт, что в России так мало заведений с русской кухней. Он отметил, что многие рестораторы и шеф-повара предпочитают более привычные блюда, такие как пицца или суши, вместо того чтобы рисковать и предлагать традиционные русские блюда.