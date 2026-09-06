Ресторатор Штутман объяснила интерес зумеров к борщу

Зумеры все чаще выбирают в ресторанах понятную домашнюю еду, включая блюда русской кухни. Основатель сети «Ботаника» Евгения Штутман связала этот тренд с интересом к качественным продуктам и осознанному питанию, сообщает Life.ru .

Штутман назвала борщ показательным примером нового спроса. По ее словам, блюдо ассоциируется с домом и семейным столом, но органично вошло и в ресторанное меню.

«Молодому поколению снова интересны традиционные вкусы, особенно если они приготовлены из качественных продуктов и поданы современно», — рассказала ресторатор.

В сети «Ботаника», по словам Штутман, изменилась и культура заказов. Доля алкоголя в них ранее достигала примерно 30%, а теперь даже летом составляет около 12%. Гости чаще выбирают полезную еду и безалкогольные напитки.

Ресторатор считает, что интерес к домашней кухне формируется в семье: молодые люди перенимают пищевые привычки родителей, а затем создают собственный подход к питанию, пишет MK.RU.

Она назвала возвращение традиционных блюд не краткосрочной модой, а изменением отношения к здоровью и качеству продуктов.