Ресторатор Миронов: закон о запрете кальянов не будут соблюдать

Госдума поддержала законопроект, который запретит курение кальянов в общественных местах. Соблюдать его никто не будет, сообщил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, по закону в ресторанах не может быть кальяна, однако никто эти требования не соблюдает. От новых инициатив снова пострадают только законопослушные предприниматели из-за создания неконкурентных условий.

Сегодня также все кальянные продают еду, хотя это запрещено, отметил Миронов.