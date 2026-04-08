Ресторатор Миронов заявил о возрождении тренда на русскую кухню
Ресторатор Сергей Миронов в беседе с KP.RU признал, что в России произошел заметный отход от традиционной русской кухни в пользу зарубежных гастрономических направлений.
Специалист отметил активное внедрение итальянской, испанской, азиатской и французской кухни. Однако сейчас наблюдается возвращение интереса к русским кулинарным традициям.
«За границей русская кухня тоже может найти своего потребителя, но не быстро», — подчеркнул эксперт.
ПО его словам, русская кухня способна со временем потеснить иностранные аналоги, однако для этого потребуются время и целенаправленные усилия.