Ресторатор Миронов связал рост числа шаурмичных в РФ с попытками уйти от налогов

В России наблюдается рост числа шаурмичных и придорожных кафе. Ситуация связана с попытками таких заведений уклониться от налогов. Об этом сообщил основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с ИА НСН .

По данным СМИ, в начале 2026 года количество регистраций новых предприятий в сфере общественного питания выросло более чем на 20%.

«Это очень мелкие заведения, например, шаурмичные, совсем маленькие придорожные кафе, которые просто пытаются не попасть в лимит выше 20 миллионов [рублей]», — отметил эксперт.

По его словам, если такая точка понимает, что выходит за указанный порог и попадает на НДС, она открывает второе юридическое лицо и продолжают работать в той же палатке.