Ресторатор Миронов: Starbucks будет работать параллельно со Stars Coffee, если не договорится о выкупе своих активов

Ресторатор и омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов в интервью «Постньюс» поделился своим мнением о том, как может развиваться ситуация, если Starbucks решит вернуться в Россию.

Сергей Миронов отметил, что возвращение Starbucks — сложный и многоэтапный процесс, который потребует значительных ресурсов. Если компании не удастся договориться с Stars Coffee, то параллельное существование двух брендов станет наиболее вероятным сценарием.

«По сути, при продаже своих активов Starbucks породил себе конкурента в виде Stars Coffee. Войти по новой на российский рынок может оказаться нецелесообразно. Придется по новой искать подходящие площади, ведь старыми уже несколько лет владеет сеть Stars Coffee. Если при продаже был заложен какой-то опцион и возможность выкупа обратно, то будет проще, но очень дорого», — заявил Миронов.

Он допустил, что если договориться о купле-продаже активов не получится, то Starbucks может попробовать открыться в России самостоятельно. В результате на рынке будет два похожих бренда с разными владельцами, заключил ресторатор.