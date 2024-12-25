Ресторатор Миронов: шаурма повышает риски заражения опасными инфекциями

По словам специалиста, в процессе приготовления еды на такой площадке, где готовят шаурму, могут возникать инфекции, опасные для здоровья. Причина проблемы заключается в том, что мясо разрезается на бобинах, где также хранятся и сырые кусочки.

Приготовление таких блюд создает риск распространения заболеваний, таких как сальмонеллез, который широко распространен среди кур. Чтобы обезопасить себя, важно готовить шаурму из качественного мяса и соблюдать строгие санитарные нормы, заключил эксперт.