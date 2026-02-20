Ресторатор Миронов рассказал, что все больше россиян предпочитают безалкогольные напитки

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов сообщил в интервью ИА НСН , что из-за значительного подорожания вина россияне стали больше пить коктейли и вообще постепенно отказываются от алкоголя.

«Раньше смеялись при словах "безалкогольное вино", а сейчас и оно идет неплохо, и вермуты пьют безалкогольные. Вообще идет достаточно сильная тенденция к безалкогольным напиткам. Все больше людей вообще не пьет алкоголь, предпочитая что-то безалкогольное», — сказал собеседник НСН.

По итогам 2025 года выпуск алкогольных коктейлей увеличился на 11,5 %. Отмечается, что спрос на RTD-коктейли (Ready-to-Drink) является общемировым трендом. Однако в России эта сфера раньше не была так развита, и на рынке появились новые игроки.