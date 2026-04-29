Ресторатор Миронов рассказал, что в России домашние посиделки перед походом в клуб уходят в прошлое

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил ИА НСН , что тренд на домашние вечеринки перед походом в клубы, популярный в США, в России уже устарел.

«В 1990-х и 2000-х так делали, но сейчас это редкость. Люди предпочитают сначала поужинать в ресторане, а затем идти в клуб», — отметил он.

Миронов подчеркнул, что крепкий алкоголь и коктейли остаются доступными, а вот цены на вино выросли из-за пошлин. Он добавил, что россияне не будут пить дома перед выходом, так как это не соответствует современным привычкам.

«Люди не будут выпивать дома, а потом идти в рестораны — такого нет», — заключил эксперт.