Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов подтвердил снижение числа посещений ресторанов жителями России. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам эксперта, причиной является изменение потребительского поведения: граждане предпочитают доставку готовой еды на дом, что снижает общий уровень спроса на блюда, характерные исключительно для заведений общественного питания, включая устрицы.

Миронов отметил, что устрицы являются специфическим продуктом ресторанного сегмента, поскольку их редко продают в розничных сетях, а доставка сопряжена с большими трудностями и риском для обеих сторон сделки. Этот деликатес требует особых условий хранения и подачи: правильное хранение на льду и употребление сразу после вскрытия раковины. Поэтому популярность доставки ограничена.