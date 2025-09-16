Ресторатор Миронов призвал поддерживать бизнесменов, открывающих заведения с русской кухней

В России преобладание иностранных кухонь в ресторанном бизнесе стало заметным явлением. Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы и основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с ИА НСН отметил, что в стране чаще всего открываются рестораны итальянской, японской и грузинской кухни.

По словам эксперта, отсутствие популярности русской кухни объясняется исторической тенденцией: после распада СССР рестораторы ориентировались на западную кухню. Кроме того, в советское время кухня была многонациональной, поэтому назвать ее чисто русской сложно, подчеркнул Миронов.

В Минпромторге сообщили, что менее 1% заведений позиционируют себя как рестораны русской или национальной кухни. В России работает более 200 тысяч предприятий общепита, и большинство из них ориентированы на европейские или смешанные форматы.

Сергей Миронов добавил, что бороться с иностранной кухней не нужно, а следует стимулировать развитие русской кухни и поддерживать предпринимателей, открывающих рестораны национальной кухни.