Ресторатор Миронов объяснил повышение цен в заведениях растущей инфляцией

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с ИА НСН объяснил повышение цен в ресторанах растущей инфляцией.

По словам специалиста, заведения не могут не реагировать на ситуацию, поскольку выручка в среднем составляет 2-3% от оборота.

«Стоимость постоянно растет, поскольку курс доллара меняется, продукты и логистика дорожают. Рестораны так или иначе поднимают цены, но это не магазины, они не могут увеличить стоимость в один день», — сказал Миронов.

При этом ресторатор добавил, что заведения не заинтересованы в сильном повышении цен по причине высокой конкуренции.

Ранее СМИ писали, что московские рестораторы планируют повысить цены на блюда с октября этого года.