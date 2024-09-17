Ресторатор Марач: культура питания вне дома повлияла на дресс-код в кафе и ресторанах

Развитие культуры питания вне дома значительно повлияло на ослабление требований к дресс-коду в кафе и ресторанах. Об этом изданию РИАМО сообщил ресторатор, сооснователь группы Joi Team Глеб Марач.

Как пояснил эксперт, сейчас люди не смотрят на поход в ресторан, как на какое-то событие. Все чаще посетители предпочитают надевать простую и удобную одежду. Другое дело, что стало меняться восприятие самой моды и аудитории. Теперь мода уходит в сторону простоты, универсальности и комфорта, написал «Петербургский дневник».

Мест, где шорты и толстовки могут выглядеть как-то нелепо, остается все меньше, сказал Марач.