Ресторатор Лисиченко рассказал, что расходы на установку летних террас могут начинаться от нескольких млн рублей

Ресторатор Станислав Лисиченко рассказал в разговоре с радио Sputnik о затратах на установку летней террасы. По его словам, расходы могут начинаться от нескольких миллионов рублей.

«Можно построить летнюю террасу на один сезон, а можно заказать на много лет. По опыту могу сказать, что выгоднее террасу заказывать из конструкций, которые подлежат сборке, разборке и служит несколько лет. Ее так проще окупить», — отметил Лисиченко.

Он добавил, что не каждая летняя терраса приносит огромный доход. Успех зависит от расположения: в центральной туристической части города выручка будет выше, а в спальных районах — скорее позволит сохранить текущие доходы, чем значительно их увеличить.

Летние кафе в Москве устанавливают ежегодно с 1 апреля по 1 ноября. Монтировать их разрешено начиная с 15 марта, а демонтаж должен быть завершен не позднее 15 ноября.