Ресторатор Колбая: ИИ на кухне помогает нарезать ингредиенты и обжаривать продукты по графику

Роботизация ресторанной кухни постепенно набирает популярность благодаря способности автоматизировать многие трудоемкие процессы, ускоряя работу заведений и сокращая затраты. Ресторатор и совладелица сети ресторанов Saperavi Café и «Вай мэ!» Хатуна Колбая в интервью изданию «Известия» осветила перспективы роботизации на кухне.
Она подчеркнула, что внедрение технологий преимущественно направлено на стандартные процедуры, такие как нарезка ингредиентов, обжаривание продуктов по установленному графику и другие однообразные задачи.
Колбая обратила внимание на то, что искусственному интеллекту сложно заменить человеческое творчество и адаптацию к неожиданным обстоятельствам. Шеф-повара и сотрудники ресторана способны быстро реагировать на изменения заказов клиентов, исправлять возможные ошибки и оперативно менять рецептуры согласно пожеланиям гостей. Такие умения требуют мгновенной реакции и опыта, которым машины пока не обладают.
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