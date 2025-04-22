Ресторатор Колбая: ИИ на кухне помогает нарезать ингредиенты и обжаривать продукты по графику

Роботизация ресторанной кухни постепенно набирает популярность благодаря способности автоматизировать многие трудоемкие процессы, ускоряя работу заведений и сокращая затраты. Ресторатор и совладелица сети ресторанов Saperavi Café и «Вай мэ!» Хатуна Колбая в интервью изданию «Известия» осветила перспективы роботизации на кухне.

Она подчеркнула, что внедрение технологий преимущественно направлено на стандартные процедуры, такие как нарезка ингредиентов, обжаривание продуктов по установленному графику и другие однообразные задачи.

Колбая обратила внимание на то, что искусственному интеллекту сложно заменить человеческое творчество и адаптацию к неожиданным обстоятельствам. Шеф-повара и сотрудники ресторана способны быстро реагировать на изменения заказов клиентов, исправлять возможные ошибки и оперативно менять рецептуры согласно пожеланиям гостей. Такие умения требуют мгновенной реакции и опыта, которым машины пока не обладают.