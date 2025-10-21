Ресторатор Бухаров связал рост зарплат в ресторанной отрасли с дефицитом кадров

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с ИА НСН прокомментировал ситуацию с ростом зарплат в ресторанной отрасли, подчеркнув, что основная причина — дефицит кадров, особенно в сегментах фастфуда и дорогих ресторанов.

Бухаров указал, что рост зарплат в ресторанах и заведениях быстрого питания обусловлен сочетанием нескольких факторов: повышением минимальной заработной платы, уменьшением теневого сектора и нехваткой квалифицированных сотрудников. Он отметил, что некоторые регионы ограничивают привлечение иностранной рабочей силы, что также способствует повышению доходов работников.

Он также подчеркнул, что в кризисные периоды сегмент фастфуда и премиум-класса ресторана остается сравнительно устойчивым, в то время как средние заведения страдают сильнее. Работники, увольняясь из ресторанов среднего класса, переходят в заведения быстрого питания, что приводит к росту зарплат в этой сфере.