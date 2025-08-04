Ресторатор Бухаров назвал дорогую аренду основной причиной закрытия заведений
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik, что ресторанный бизнес испытывает сложности с удержанием клиентов.
По его мнению, заведения закрываются из-за неправильно выбранной концепции, проблем с персоналом, повышения стоимости коммунальных услуг и продуктов.
«Дорогая аренда — одна из главных причин, почему заведение закрывается в течение одного года работы», — предупредил специалист.
Он отметил высокую конкуренцию в ресторанном бизнесе Москвы и добавил, что сервисы доставки также забрали часть клиентов.
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