Ресторатор Бухаров: на смену раскрученной азиатской кухне пришли блюда российских регионов

Кулинария, как и мода, отличается непостоянством. О фуд-трендах 2024 года рассказал радиостанции Sputnik президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

По его словам, раскрученные французская, итальянская и азиатская кухни отошли на второй план. Их сменили блюда российских регионов.

«Сегодня все говорят и двигают историю, связанную с развитием региональных кухонь и местных продуктов, делятся национальными рецептами», — отметил эксперт.

Он напомнил, что в РФ проживают порядка 200 национальностей, поэтому соответствующие традиции ставят в приоритет.