Ресторатор Бухаров: чача, граппа и соджа не вытеснят из баров традиционную водку

Экзотический алкоголь набирает популярность среди россиян. Однако корейская соджа, грузинская чача и итальянская граппа не смогут заменить традиционную водку, так как стоят значительно дороже. Об этом рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с ИА НСН .

По словам специалиста, подобные напитки присутствуют на российском рынке уже больше 30 лет, но сейчас спрос на них увеличился. Несмотря на это, традиционный алкоголь не сдает свои позиции.

«Как пили водку, так и пьют дальше, она дешевле, чем вино и прочее. Позволить себе дорогие экзотические напитки могут лишь отдельные группы», — подчеркнул Бухаров.

Особой популярностью пользуется корейский алкогольный напиток соджа. Спрос на него увеличился на 348%.