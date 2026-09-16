Реставрацию зданий вокруг Петрикирхе в Петербурге завершили с опережением срока

В историческом квартале на Невском проспекте, вокруг церкви Петра и Павла, завершилась реставрация исторических зданий. Ремонт удалось закончить на год раньше запланированного срока благодаря привлечению дополнительных средств, пишет «Петроград» .

Пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что в 86 домах были восстановлены крыши и фасады, причем 33 из них являются объектами культурного наследия. Помимо этого, были отремонтированы балконы, двери, оконные рамы и декоративные элементы. Общая площадь отреставрированных фасадов составила более 270 тысяч квадратных метров, а кровель — свыше 102 тысяч квадратных метров.

Руководство школы «Петришуле», расположенной в ансамбле церкви, получило таблички с именами медалистов за 1952 и 1961 годы, найденные во время ремонтных работ.

К 2030 году планируется отремонтировать 105 многоквартирных домов-памятников из 255 исторических жилых зданий, включенных в программу «Наследие». Среди объектов — Дом актера, сдача которого запланирована на 2027 год.