Реставрацию подстанции на Большой Подьяческой планируют завершить в первом квартале 2027 года

В Санкт-Петербурге продолжается реконструкция исторических тяговых подстанций для трамвайного движения. На Большой Подьяческой улице наполовину завершена реставрация подстанции № 5, сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе Смольного.

Подстанция была построена в начале XX века и до сих пор действует. Она включена в реестр памятников регионального значения. Обновление объекта проводят в рамках программы Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Здание подстанции спроектировал в 1906 году архитектор Алексей Зазерский. В годы блокады Ленинграда подстанция участвовала в электроснабжении рельсовой сети, что позволило возобновить движение трамваев в осажденном городе в 1942 году.

Сейчас специалисты возвращают исторический облик фасадам, крыше и интерьеру. Реставрируют штукатурный слой, кирпичную кладку, гранитную облицовку цоколя, восстанавливают козырек и витражи.

В машинном зале реконструируют светильники и кронштейны, утраченные элементы воссоздают по историческим образцам. Особое внимание уделяют метлахской и глазурованной плитке, металлодекору, конструкциям из черного металла, а также исторической шахте и дверям из хвойных пород.

Подстанция обеспечивает энергоснабжение троллейбусного маршрута № 16 и трамвайных маршрутов № 3, 16, 41, которые ежедневно перевозят около 24 тысяч пассажиров. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года.