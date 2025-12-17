Реставрацию исторического здания завершили в Казани

В столице Татарстана завершилась реставрация двухэтажного дома, возведенного в XIX веке. Он располагается на улице Островского и представляет собой архитектурный памятник, выполненный в стиле эклектики. Этот объект имеет важное культурное значение для региона. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на министерство строительства Татарстана.