Реставрацию исторического здания завершили в Казани

В столице Татарстана завершилась реставрация двухэтажного дома, возведенного в XIX веке. Он располагается на улице Островского и представляет собой архитектурный памятник, выполненный в стиле эклектики. Этот объект имеет важное культурное значение для региона. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на министерство строительства Татарстана.
Здание принадлежало купцу Якову Шамову, который был главой старообрядческого сообщества и купцом первой гильдии. Шамов известен своей благотворительной деятельностью, в частности, он участвовал в строительстве больницы в Казани в 1910 году, которая впоследствии была названа Шамовской.
