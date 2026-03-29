Реставрацию домов-близнецов, где жил Чайковский, начали в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга началась реставрация знаменитых домов-близнецов на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы. Эти здания, украшенные кариатидами и лепниной, являются объектами культурного наследия, сообщил «РОСБАЛТ» .

В одном из них в XIX веке жил композитор Петр Чайковский с братом Анатолием, а в соседнем — писатели Иван Бунин и Александр Грин. Ранее в первом здании располагались легендарные Невские бани.

По словам губернатора Александра Беглова, уже установлены строительные леса. Реставраторы восстановят исторический цвет фасадов, приведут в порядок окна, балконы, кирпичную кладку и штукатурку.

«Эти дома — важная часть истории и культуры Петербурга», — подчеркнул Беглов.

Работы планируют завершить до конца 2027 года.