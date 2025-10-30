Реставрация памятника Александру Пушкину началась в Петербурге

Специалисты приступили к реставрации памятника великому русскому поэту Александру Пушкину на площади Искусств в Санкт-Петербурге. Работы включают укрепление фундамента, восстановление поврежденных частей статуи и проведение гидроизоляции. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея городской скульптуры.

Особое внимание уделяется наиболее пострадавшим элементам скульптуры – голове, лицу и рукам поэта, подверженным воздействию природных факторов и птичьего помета. Уже начат демонтаж плит вокруг постамента, установлены ограждения и ведутся подготовительные работы, отметило радио Sputnik.

Памятник выполнен известным скульптором Михаилом Аникушиным и архитектором Василием Петровым в 1957 году. Последняя крупная реставрация проводилась здесь почти полтора десятилетия назад, в 2007 году.