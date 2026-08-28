Реставрация кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге отложена до 2028 года

Реставрация кинотеатра «Аврора» в Санкт-Петербурге не начнется в ближайшее время. Работы перенесены на 2028 год, пишет «Деловой Петербург» .

Кинотеатр «Аврора» столкнулся с трудностями при поиске подрядчика для проведения ремонтных работ. По сообщению администрации учреждения, конкурс на проведение ремонта объявлялся дважды, однако ни одна компания не выразила готовности принять в нем участие.

После того как третья попытка найти исполнителя через тендер также оказалась безуспешной, руководство кинотеатра приняло решение о проведении повторной экспертизы проекта предстоящих работ.