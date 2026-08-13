Реставрация фасадов доходного дома Полежаева завершится к концу 2026 года

Фасады доходного дома Полежаева на Старорусской улице в Санкт-Петербурге могут быть полностью восстановлены до конца 2026 года. Строительные леса уже частично демонтированы, сообщил сайт gazeta.spb.ru .

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга отметила, что работы по реставрации исторического здания в районе Пески близятся к завершению.

Реставрация началась осенью 2023 года. В процессе очистки фасадов были обнаружены трещины и повреждения скульптурных композиций. Мастера успешно справились с восстановлением декоративных элементов.

Дом Полежаева построили в 1913–1915 годах. Лицевые фасады здания выполнены в стиле модерн и украшены разноцветной керамической плиткой, лепным декором, маскаронами, скульптурами и картушами с гирляндами.