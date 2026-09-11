Реставрация дома специалистов Свирьстроя завершится в 2027 году
Жилой дом для строителей Нижне-Свирской ГЭС, построенный в 1933–1938 годах, готовится к завершению реставрации в 2027 году. Проект этого дома был разработан молодым архитектором Игорем Явейном, который выиграл закрытый конкурс. Об этом сообщил сайт «Деловой Петербург».
Дом находится на Малом проспекте Петроградской стороны, а также на Пулатовой и Ординарной улицах. Его уникальной особенностью является портал на главном фасаде, через который проходит улица Всеволода Вишневского.