Решетников сообщил об активном развитии российской промышленности

Он отметил, что, помимо роста оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который продемонстрировал увеличение производительности труда и модернизацию мощностей, промышленность в целом сделала большой шаг вперед.

Решетников выразил надежду, что в будущем это станет дополнительным стимулом для развития гражданского сектора, поскольку в ОПК сформировались коллективы, способные быстро создавать сложную продукцию. Эти навыки и возможности могут быть востребованы и в гражданском комплексе.

Рост производства, по его словам, охватывает различные направления. В стране наблюдается высокий спрос на инвестиционное оборудование, например, для горнодобывающей промышленности и энергетики, добавил министр.