Решетников прокомментировал ограничения на поставки товаров из Армении
Ограничения, наложенные на ввоз ряда товаров из Армении не повлияют негативно на российский рынок, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Об этом сообщили «Известия».
«Слушайте, я готов <… > за наши рынки сказать: <… > по нашим рынкам, конечно, влияния не будет», — отметил министр.
По его словам, речь идет о нишевых продуктах, при том что основной объем спроса Россия удовлетворяет за счет собственного производства, в внешние поставки диверсифицированы. Поэтому негативных последствий не будет.
Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении.