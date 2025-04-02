Репрессий не будет. В Госдуме ответили на слухи о налоге на бездетность для мужчин

Госдума не рассматривает законопроект о введении налога на бездетность для мужчин. Об этом Анастасии Букреевой на стриме 360.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Бывший депутат ГД Виктор Таранин ранее призвал ввести в России налог на бездетность. Он затронет около 30 миллионов холостых и бездетных мужчин. Такая мера, по мнению экс-депутата, поможет решить вопрос демографии — мужчины будут тратить средства на создание семьи и воспитание детей. Налог на бездетность, по задумке инициатора, должен составлять 20% от зарплаты.

Светлана Бессараб успокоила российских мужчин — никакого налога не будет. Она напомнила, что подобный налог в России уже был, и как показала практика, своей цели он не достиг.

«Граждане, которые по каким-то основаниям, в том числе по состоянию здоровья, не могли иметь детей, вынуждены были платить налог на бездетность. Но в результате и граждан, что называется, обидели, и цели не достигли. Больше детей в 90-х не родилось», — пояснила депутат.