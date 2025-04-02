Репрессий не будет. В Госдуме ответили на слухи о налоге на бездетность для мужчин
Депутат Бессараб: ГД не рассматривает закон о налоге на бездетность для мужчин
Госдума не рассматривает законопроект о введении налога на бездетность для мужчин. Об этом Анастасии Букреевой на стриме 360.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Бывший депутат ГД Виктор Таранин ранее призвал ввести в России налог на бездетность. Он затронет около 30 миллионов холостых и бездетных мужчин. Такая мера, по мнению экс-депутата, поможет решить вопрос демографии — мужчины будут тратить средства на создание семьи и воспитание детей. Налог на бездетность, по задумке инициатора, должен составлять 20% от зарплаты.
Светлана Бессараб успокоила российских мужчин — никакого налога не будет. Она напомнила, что подобный налог в России уже был, и как показала практика, своей цели он не достиг.
«Граждане, которые по каким-то основаниям, в том числе по состоянию здоровья, не могли иметь детей, вынуждены были платить налог на бездетность. Но в результате и граждан, что называется, обидели, и цели не достигли. Больше детей в 90-х не родилось», — пояснила депутат.
Путь репрессий в отношении бездетных россиян признали неэффективным, повторения не будет, заверила Бессараб. Она отметила, что нужно менять само отношение к деторождению.
«И государство старается это делать, прежде всего, помощью семье, поддержкой. Мы не меняем какие-то социальные гарантии на ребенка. Мы предлагаем семье задуматься о деторождении и поддержать семью», — отметила глава комитета.
Бессараб напомнила, что семью с детьми государство обеспечивает преференциями вне зависимости от достатка.
«Даже если семья очень обеспеченная, она имеет право, начиная с рождения ребенка на выплату по рождению ребенка, на пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет. Затем материнский семейный капитал. Вот это все выплачивается вне зависимости от критериев нуждаемости, в которые попадает семья», — подчеркнула собеседница 360.ru.