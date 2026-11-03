Репетиторы дали советы, как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ без зубрежки

Репетиторы и учителя собрали лайфхаки, которые помогут школьникам запомнить сложные формулы и даты и не переутомиться при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщил KP.RU .

Первый способ — забавные стишки. В них можно зарифмовать математические и физические формулы, например: «Синус запомним двойного угла: это два синус и косинус а». Педагоги советуют не просто заучивать строки, а сразу применять их к задачам, чтобы рифма связалась с действием.

Еще один вариант — образовательные песни, которые, в частности, пишет группа «Черное олово» для изучения литературы, биологии, истории, обществознания и русского языка. Включив аудио и подпевая, школьник тренирует память. Для запоминания ударений из орфоэпического минимума подойдут рифмовки вроде «Во время, до верху, донельзя, добела».

Помогают и шифровки с ассоциациями: смешное запоминается лучше. Например, формы чувственного познания (представление, ощущение, восприятие) можно обозначить как П(л)ОВ, а формы рационального (суждение, умозаключение, понятие) — как СУП. Три закона Ньютона предлагают запомнить так: «Не пнешь — не полетит», «Как пнешь, так и полетит», «Как пнешь, так и получишь».