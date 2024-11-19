Репетитор Другов: списывание с решебника притупляет привычку к обучению

Использование школьниками ГДЗ позволяет сэкономить время для развлечений и отдыха. Лишь этот момент можно назвать плюсом данного занятия, заявил репетитор по истории и обществознанию Богдан Другов в беседе с « ФедералПресс ».

В остальном, добавил педагог, списывание с решебника несет негативные последствия. К ним относится, например, притупление привычки к обучению.

«Любое списывание — это кража интеллектуальной собственности. Однако ГДЗ можно приобрести за деньги и таким образом данный аспект нивелировать. Тем не менее факт получения результата не за усилия и старания расхолаживает», — высказался Другов.

Как рассказала учитель физики и астрономии Елена Львова, применение соответствующих материалов лишает смысла домашние задания. Кроме того, ученик привыкает решать проблемы путем обмана и подлога, добавила эксперт.