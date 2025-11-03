Рэпер Апачев ответил Хинштейну после критики концерта в Курске

Рэпер Апачев заявил, что провел концерт для «БАРС-Курск» по приглашению

Блогер Аким Апачев провел концерт для бригады «БАРС-Курск» по приглашению, а о согласованиях ему ничего неизвестно. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

Он отметил, что регулярно дает концерты в зоне спецоперации. В Курске Апачев провел несколько выступлений, в том числе и для подразделения «БАРС-Курск».

«О „согласованности“ этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — заявил блогер.

По словам музыканта, с начала СВО он организовал более 100 бесплатных концертов, за что имеет ряд благодарностей от подразделений. Также Апачева наградили медалью участника СВО от Минобороны.

Глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что концерт Апачева прошел без согласования с командованием. Также он добавил, что Курск и Донбасс не «прачечная», чтобы отмывать «черные пятна биографии». Губернатор пообещал наказать виновных в проведенном концерте.