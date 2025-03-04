Рентгеновский аппарат за 28,4 млн рублей появился в больнице Кузбасса

В Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 имени А. А. Луцика поступил новый цифровой рентгеновский аппарат отечественного производства стоимостью 28,4 миллиона рублей. Об этом сообщил « Сiбдепо » со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Установка оборудования прошла в приемном отделении № 1, где осуществляется круглосуточная медицинская помощь планового и экстренного характера пациентам хирургических, травматологических и терапевтических направлений. Ежедневно ожидается проведение до 50 обследований с применением нового оборудования.

Устройство обеспечивает минимальную дозу радиационного облучения, что повышает безопасность процедуры. Также предусмотрена функция дистанционного управления, позволяющая медицинским работникам избежать воздействия ионизирующей радиации во время проведения рентгеноскопии.