«Ренессанс Страхование»: 46% россиян выразили удовлетворение пенсией в размере от 50 до 100 тыс. руб. в будущем

Согласно результатам опроса, проведенного группой «Ренессанс Страхование», почти половина россиян (46,3%) выразила удовлетворение пенсией в размере от 50 до 100 тысяч рублей в будущем. Об этом написал RT .

Аналитики также отметили, что 15,2% опрошенных стремятся к получению пенсии более 150 тысяч рублей. «15,1% удовлетворены бы суммой от 100 до 150 тысяч рублей, 10,2% — до 30 тысяч рублей, 13,2% — от 30 до 50 тысяч рублей», — указано в исследовании.

Участники опроса также выделили основные категории расходов, которые они считают необходимыми в пенсионном возрасте. Среди них: здоровье (46%); путешествия (34%); походы в рестораны и кафе (24%); расходы на автомобиль (20%); посещение театров и кино (16%).

Эксперты подчеркивают, что большинство россиян (41%) считает необходимым задуматься о пенсии только после 40 лет. «Еще 32% опрошенных считают важным начать думать о безбедной старости в 30+ лет, а 13% — в возрасте 25—30 лет», — заключили в компании.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тысячи респондентов.