«Ренессанс Страхование»: 22% россиян признались, что не знают простых способов инвестиций

Группа «Ренессанс Страхование» провела опрос, результаты которого свидетельствуют о недостаточном уровне финансовой грамотности среди россиян. Около половины опрошенных (51%) оценивают свои знания и навыки в управлении личными финансами как хорошие, тогда как оставшиеся 49% признаются в наличии финансовых проблем, написали «Известия» .

Самая распространенная вредная финансовая привычка — невозможность сформировать сбережения, от нее страдает почти половина респондентов (48%). Каждый третий участник исследования признается в регулярных импульсивных покупках, а четверть респондентов не справляется с ведением семейного бюджета. Еще 22% признались, что не знают простых способов инвестиций, таких как банковские депозиты.

Большинство финансовых потерь связаны с просрочкой платежей по кредитным обязательствам (46%), переплатой за товары (41%) и вложениями в недостаточно выгодные активы (24%).