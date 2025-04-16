«Ренессанс Страхование»: 22% россиян признались, что не знают простых способов инвестиций

Группа «Ренессанс Страхование» провела опрос, результаты которого свидетельствуют о недостаточном уровне финансовой грамотности среди россиян. Около половины опрошенных (51%) оценивают свои знания и навыки в управлении личными финансами как хорошие, тогда как оставшиеся 49% признаются в наличии финансовых проблем, написали«Известия».
Самая распространенная вредная финансовая привычка — невозможность сформировать сбережения, от нее страдает почти половина респондентов (48%). Каждый третий участник исследования признается в регулярных импульсивных покупках, а четверть респондентов не справляется с ведением семейного бюджета. Еще 22% признались, что не знают простых способов инвестиций, таких как банковские депозиты.
Большинство финансовых потерь связаны с просрочкой платежей по кредитным обязательствам (46%), переплатой за товары (41%) и вложениями в недостаточно выгодные активы (24%).
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