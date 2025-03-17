Renault выпустит электрический спорткар 5 Turbo 3E в 2027 году

Компания Renault анонсировала старт продаж электрокара 5 Turbo 3E в 2027 году. Тираж модели ограничен 1980 экземплярами. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на представителей корпорации.

По опубликованной информации, спорткар, разработанный вместе с маркой Alpine, вдохновлен классическими моделями 80-х годов. Новинка относится к классу «мини-суперкар»: длина — 4,08 метра, ширина — 2,03 метра, высота — 1,38 метра.

Электрокар оснащен двумя моторами общей мощностью 540 лошадиных сил, разгоняется до 100 километров в час за три секунды и развивает максимальную скорость 270 километров в час. Аккумулятор на 70 кВт⋅ч обеспечивает запас хода до 400 километров.