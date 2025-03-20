Ремонтные работы в петербургском в доме Басевича завершат в конце 2026 года

В Санкт-Петербурге продолжаются работы по созданию апартаментов для артистов Академического театра балета Бориса Эйфмана и спального корпуса для учащихся его академии. Под апартаменты переделывают историческое здание — дом Басевича на Большой Пушкарской улице, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Специалисты усиливают основание дома, устраивают свайное поле, завершают монолитные работы на уровне 6–7 этажей, включая дымоходы и вентиляцию. Лицевой фасад здания обследуют и устанавливают леса для его последующего воссоздания.

Все работы в доме Басевича планируется завершить в декабре 2026 года. Параллельно строится спальный корпус для учеников Академии танца Бориса Эйфмана с залами для занятий хореографией.

Специалисты завершают устройство монолитного каркаса и фасада здания, внутренних инженерных коммуникаций, кровли и витражных конструкций, а также отделочные работы. В апреле начнётся монтаж металлических дверей и внешних инженерных коммуникаций. Завершение строительства спального корпуса запланировано на декабрь этого года.