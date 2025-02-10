Ремонт в новосибирской многоэтажке затянули на два года из-за смерти подрядчика

Mash: из-за смерти подрядчика ремонт в новосибирском доме затянулся на 2 года

Из-за кончины подрядчика ремонт многоэтажки в Новосибирске затянулся на два года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным журналистов, жители дома на улице Новая Заря давно добиваются завершения ремонтных работ от УК «Петровская слобода».

Из-за ее плохого обслуживания в доме случился потоп. После этого жители захотели сменить управляющую компанию. Когда они начали принимать действия по смене УК, организация затеяла голосование.

«Первым делом они сместили наш действующий совет дома. <…> В голосовании, которое было проведено УК на подтверждение ее полномочий, присутствовали подписи жильцов, которые, во-первых, находятся в длительной командировке, умерли, не живут в доме», — рассказала местная жительница.

Управляющая организация начала капитальный ремонт в 2023 году и до сих пор его не закончила. В мае прошлого года умер подрядчик, который был единственным «директором, исполнителем и рабочим».

После этого жильцы обратились в УК за разъяснением ситуации по капремонту, но им сказали, что пока жена умершего не вступит в наследство, ремонт продолжить не смогут.

Местные жители отметили, что дом находится в плохом состоянии: крыша повредилась, проблемы с проводкой. Однако ситуацию никто не исправляет.