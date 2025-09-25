Ремонт Приморского шоссе завершился в Ленинградской области

В Ленинградской области специалисты завершили ремонт Приморского шоссе. Обновление 30 километров магистрали состоялось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил сайт Petrograd со ссылкой на пресс-службу правительства Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, специалисты уложили около 370 тысяч квадратных метров нового асфальтобетона на участке от Вокзальной улицы в поселке Солнечное до реки Приветной. Этот участок стал самым протяженным объектом ремонта в 2025 году.

Работы проводились поэтапно: в 2022 году обновили участок от Планерной улицы до Горского ручья, в 2023 году — от Горского ручья до Вокзальной улицы. На отремонтированном участке также заменили покрытие более чем на 50 остановках, привели в порядок тротуары и нанесли дорожную разметку.