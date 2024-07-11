Ремонт моста над Похвалинским съездом проведут в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в ближайшее время начнется ремонт моста над Похвалинским съездом. Администрация района уже объявила аукцион по выбору подрядчика, написало НИА «Нижний Новгород».

Компании, которая выиграет аукцион, необходимо будет разобрать старое покрытие моста и установить новое. В состав работ также входит ремонт бетонных опор переправы.

Городские власти планируют выделить на проведение работ более 12 миллионов рублей. Итоги аукциона озвучат 18 июля.

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