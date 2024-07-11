Ремонт моста над Похвалинским съездом проведут в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в ближайшее время начнется ремонт моста над Похвалинским съездом. Администрация района уже объявила аукцион по выбору подрядчика, написало НИА «Нижний Новгород».
Компании, которая выиграет аукцион, необходимо будет разобрать старое покрытие моста и установить новое. В состав работ также входит ремонт бетонных опор переправы.
Городские власти планируют выделить на проведение работ более 12 миллионов рублей. Итоги аукциона озвучат 18 июля.
США решили кратно нарастить ледокольный флот
Врачи МОДКТОБ спасли ребенка с бамперным переломом ноги
Минобороны отчиталось о количестве набранных в 2024 году контрактников
Две женщины и четверо мужчин получили ранения при налете дронов ВСУ под Белгородом
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 11 июля достигли четырех баллов
Коллектив поликлиники № 14 в Железнодорожном пополнил молодой лор
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте