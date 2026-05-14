Ремонт моста Александра Невского стартует в Петербурге 16 мая

В Санкт-Петербурге стартует первый этап ремонтных работ на мосту Александра Невского. На время проведения работ движение трамваев будет приостановлено, а для автомобильного транспорта будут введены ограничения, написал «Петроград» .

Как уточнили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, ремонтные работы будут организованы поэтапно, чтобы снизить неудобства для транспорта и пассажиров. В рамках первого этапа подрядчик займется ремонтом зоны трамвайных путей: заменит трамвайное полотно, обновит гидроизоляцию, деформационные швы и уложит новое асфальтобетонное покрытие.

Движение трамваев по мосту будет закрыто с 16 мая по 16 сентября 2026 года. Для автомобильного транспорта также будут введены ограничения: в направлении площади Александра Невского движение будет осуществляться по двум полосам, в сторону Заневского проспекта — по трем.

В КРТИ водителям и пассажирам общественного транспорта рекомендовали учитывать предстоящие изменения при планировании маршрутов и обращать внимание на временные дорожные знаки.